Свыше 80 тысяч пассажиров воспользовались проездом в женских вагонах в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала текущего года свыше 80 тысяч женщин-пассажиров воспользовались возможностью проезда в женских вагонах АО «Пассажирские перевозки», а с момента запуска пилотного проекта - свыше 200 тысяч, передает МИА «Казинформ».

На сегодняшний день воспользоваться данной услугой Национального перевозчика можно по 8 маршрутам: Алматы – Оскемен, Алматы – Мангистау, Павлодар – Туркестан, Мангистау – Семей, Атырау – Астана, Актобе – Алматы, Астана – Алматы, Астана – Шымкент.

Как сообщили в пресс-службе АО «Пассажирские перевозки», при оформлении билетов на сайте bilet.railways.kz или в билетных кассах «женский» вагон обозначен специальной литерой «ЖН».

Для комфортной поездки пассажиров созданы все необходимые условия, в пути следования их сопровождают женщины-проводники. Перед каждым рейсом все работники поездной бригады проходят инструктаж.

В «женских» вагонах допускается проезд пассажиров мужского пола до 7 лет.