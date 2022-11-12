Свыше 80 несовершеннолетних попали в полицию во время каникул

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О профилактической работе во время осенних каникул учащихся региона рассказали жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Департамент полиции Жамбылской области усилил работу мобильных групп во время школьных осенних каникул, - сообщает старший инспектор по особым поручения группы ювенальной полиции УМПС ДП Жамбылской области Алишер Калышев. - Сотрудники полиции проводили профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, предотвращали противоправные посягательства в их отношении. В местах массового скопления молодежи с молодым поколением проводились разъяснительные беседы».

По информации спикера, за время каникул полицейские провели свыше 18 рейдовых мероприятий по области, совместно с представителями органов образования проверили 164 неблагополучные семьи. В органы внутренних дел стражи порядка доставили 86 несовершеннолетних, 94 родителя привлекли к административной ответственности. Родительских прав лишили двух законных представителей, шестерых подростков поставили на учет. Кроме того, двух несовершеннолетних, ушедших из дома, нашли и передали родителям.

«В полицию обратилась 43-летняя жительница города Тараза с просьбой найти ее 7-летнего сына. Ребенок около шести часов вечера вышел из дома покататься на велосипеде и не вернулся», - сообщили в правоохранительном ведомстве об одном таком случае.

Несовершеннолетнего искал весь личный состав департамента полиции Жамбылской области. Сотрудники опросили весь круг общения пропавшего, соседей и знакомых. Из-за вечернего похолодания поиски усилили, так как мальчик был очень легко одет.

«Благодаря оперативной и слаженной работе полицейских и волонтеров, удалось отследить весь маршрут «путешественника» по камерам видеонаблюдения. Пройдя приличное расстояние, мальчик решил отдохнуть в сквере на лавочке, неподалеку от Жамбылского политехнического колледжа по улице Толе би. Там его нашли спящим», - отмечают в ДП Жамбылской области.

По словам матери, ребенок неоднократно уходил из дома без причины. С несовершеннолетним в присутствии родителя провели профилактическую беседу.

Родители мальчика и раньше привлекались к ответственности за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей в отношении двоих старших, уже совершеннолетних, детей. Будут ли такие родители и дальше воспитывать семилетнего ребенка, решат в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав акимата области, сообщили в департаменте.



