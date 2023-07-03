Свыше 80 мигрантов спасены у берегов Турции

АНКАРА. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - В Эгейском море у побережья района Айваджык северо-западной турецкой провинции Чанаккале спасены в общей сложности 84 нелегальных мигранта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

Резиновые лодки с выходцами из Афганистана были выдворены греческой стороной в территориальные воды Турции.

Первого июля в 04:50 по местному времени в Службу береговой охраны Турции поступил сигнал о том, что у побережья района Айваджык находится надувная лодка с множеством беженцев на борту.

После получения соответствующей информации на место был направлен катер TCSG-6 сил турецкой береговой охраны.

В результаты операции были спасены 37 человек.

Второй сигнал поступил в тот же день в 12:24 по местному времени. В ответ в обозначенный район на катерах KB-20 и KB-4304 выдвинулись спасатели, которым удалось вызволить 47 нелегальных мигрантов.

После прохождения соответствующих процедур все 84 нелегальных мигранта были доставлены в местное управление по делам миграции.