Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Свыше 80 мигрантов спасены у берегов Турции

    3 Июля 2023, 19:41

    АНКАРА. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - В Эгейском море у побережья района Айваджык северо-западной турецкой провинции Чанаккале спасены в общей сложности 84 нелегальных мигранта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

    Резиновые лодки с выходцами из Афганистана были выдворены греческой стороной в территориальные воды Турции.

    Первого июля в 04:50 по местному времени в Службу береговой охраны Турции поступил сигнал о том, что у побережья района Айваджык находится надувная лодка с множеством беженцев на борту.

    После получения соответствующей информации на место был направлен катер TCSG-6 сил турецкой береговой охраны.

    В результаты операции были спасены 37 человек.

    Второй сигнал поступил в тот же день в 12:24 по местному времени. В ответ в обозначенный район на катерах KB-20 и KB-4304 выдвинулись спасатели, которым удалось вызволить 47 нелегальных мигрантов.

    После прохождения соответствующих процедур все 84 нелегальных мигранта были доставлены в местное управление по делам миграции.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Турция Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Миллион долларов ученому за выделение и изолирование вируса SARS-CoV-2 – фейк
    В Канаде ребенок с психзаболеванием может получить право на эвтаназию – фейк
    В Стамбуле запасы воды сократились до 40% от нормы
    Талибы объяснили запрет салонов красоты в Афганистане
    Популярное
    1 Размер черты бедности определили в столице
    2 Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    3 Новые предприятия открываются в Туркестанской области
    4 Очередная ярмарка начала работу в столице
    5 «Никто не бездействует. Работаем» - аким Темиртау Ораз Таурбеков о водоснабжении города