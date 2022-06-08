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    Свыше 80,5 млн тенге привлекли организаторы финпирамиды в Туркестанской области

    8 Июня 2022, 13:20

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сумма привлеченных средств в деятельность финпирамиды составила 80,5 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Туркестанской области.

    Очередной факт организации финансовой пирамиды под названием «Не работа» выявили сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Туркестанской области.

    «В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в период 2019-2021 годы деятельность финансовой пирамиды была направлена на извлечение дохода от привлечения денег физических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность.

    Тем самым, организаторы обеспечили привлечение активов в финансовую пирамиду.

    Сумма привлеченных средств составила 80,5 млн тенге. В настоящее время проводятся следственные мероприятия», - сообщили в пресс-службе Агентства.

    Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Туркестанская область Борьба с преступностью Другие государственные органы Видео Регионы Финансовая пирамида
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