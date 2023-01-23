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    Свыше 8 кг гашиша изъяли акмолинские полицейские в ходе спецоперации

    23 Января 2023, 22:07

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Свыше 8 кг гашиша изъяли акмолинские полицейские в ходе спецоперации. Поставку нароктиков наладил житель Астаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    20 января в ходе спланированной спецоперации сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности управления полиции города Кокшетау и департамента полиции Акмолинской области за незаконный сбыт наркотических средств задержан 49-летний астанчанин.

    «В прошлом году на территории областного центра оперативниками был осуществлен ряд задержаний сбытчиков гашиша, в ходе дальнейшей разработки был установлен основной поставщик наркотиков на территорию Акмолинской области, житель Астаны, который в декабре 2022 года, при проведении контрольного закупа, сбыл более 15 граммов гашиша. По данному факту начато досудебное производство по статье 297 части первой УК РК «Незаконные хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств», – рассказал начальник УПН ДП Виталий Гудыменко.

    В рамках расследования установлено, что фигурант, не имея постоянного места работы, организовал незаконный наркобизнес и наладил канал поставки наркотического средства гашиш на территорию Кокшетау.

    В ходе санкционированного обыска съемной комнаты общежития, где проживает задержанный, изъято два брикета с гашишем, шесть расфасованных свертков с аналогичным веществом, общим весом, согласно заключения экспертизы, более 8,3 кг. Кроме того, во внутреннем кармане костюма подозреваемого обнаружены 450 тысяч тенге.

    На период следствия астанчанин арестован.

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Акмолинская область Борьба с преступностью МВД РК Борьба с наркотиками Кокшетау
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