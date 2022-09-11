Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Свыше 770 казахстанцев полностью привились против КВИ за сутки

    11 Сентября 2022, 09:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК обновило статистику по количеству привитых вакциной от коронавируса граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в Республике Казахстан.

    По данным МВК, на 11 сентября 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 589 621 человек (+492 за сутки), вторым компонентом – 9 378 343 человека (+771 за сутки).

    Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 180 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 348 казахстанца.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
    Новости по теме
    Новости по теме
    Как ядерная медицина существенно снижает смертность от онкозаболеваний
    Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибудет на станцию Тишинская
    На лечение алматинцев потратили более 52 миллиардов тенге за три месяца
    Какие больницы и поликлиники построят в Астане
    Популярное
    1 Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
    2 Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
    3 Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
    4 Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
    5 Президент РК: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации