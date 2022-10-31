Свыше 767 кг некачественной продукции изъяли в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – За качеством продуктов следят в Жамбылской области с помощью мониторингов безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мониторинг безопасности продукции – это система мероприятий, направленная на пресечение реализации продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим нормам, гигиеническим нормативам и техническим регламентам. Наш департамент проводит экспертизу товаров, выявляет продукцию, не соответствующую требованиям санитарно-эпидемиологического благополучия населения. До того, как провести отбор продукции, мы уведомляем владельцев объектов предпринимательства. За товары, взятые для экспертизы, мы платим, так что предприниматели никаких убытков не несут», - сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области Салтанат Алибаева.

По информации департамента, за девять месяцев этого года сотрудники санэпидемконтроля отобрали на проверку 2 365 товаров по жамбылскому региону, из них больше половины – 1 319 - не соответствовали стандартам качества. Выяснилось, что у пищевой продукции чаще всего были просрочены сроки годности и низкие показатели безопасности. Мясо, птица и рыба не соответствовали микробиологическим показателям. У молочной продукции и кондитерских изделий не было маркировок.

Больше половины непродовольственных товаров не соответствовали сроку годности, органолептической оценке, не были промаркированы. В основном это детские игрушки, одежда, обувь, парфюмерия, косметика, бытовая химия, средства индивидуальной защиты. Также не прошли проверку изделия, контактирующие с пищевыми продуктами, отметила спикер.

«В отношении предпринимателей, не соблюдающих необходимые требования к своему товару, возбуждены административные дела. Правонарушители оштрафованы на 566 655 тенге. Правоохранительные органы выдали 118 предписаний об устранении нарушений. В территориальные департаменты комитета технического регулирования и метрологии направили три материала по маркировке. С реализации сняли свыше 767 кг не соответствующих нормативам качества товаров, в том числе более 661 кг пищевой продукции», - отметила Салтанат Алибаева.



