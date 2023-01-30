Свыше 750 артефактов обнаружили в иракской Басре

АММАН.КАЗИНФОРМ - Департамент расследований и раскопок государственного совета по древностям и наследию Ирака объявил об обнаружении 756 исторических артефактов в провинции Басра на юго-востоке страны, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на IraqiNews.

Обнаруженные археологами находки сделаны из керамики, глазурованной керамики, кусков меди и других изделий из камня и слоновой кости, а также обнаружены серебряные монеты, относящиеся к исламским временам. Об этом сообщает департамент расследований и раскопок Ирака.

Отмечается, что среди находок были предметы с эмблемами и изображениями сасанидских царей, монеты эпохи Омейядов с указанием года чеканки и другие монеты эпохи Аббасидов.

Руководитель департамента Али Шалгам заявил, что миссия обнаружила группу артефактов на участке 407 к северу от Басры.

«Находка насчитывает примерно 756 экземпляров, которые различаются по году изготовления. В их числе - глиняная посуда, глазурованная керамика, кусочки меди и другие изделия из камня и слоновой кости. Среди находок была обнаружена группа серебряных изделий в виде монет, относящихся к исламским временам, в том числе сасанидские», - сообщил Шалгам.

Археологи относят находку к историческому периоду начала арабизации, поскольку на артефактах присутствуют эмблемы и изображения государства Сасанидов. На некоторых монетах также есть надпись «Во имя Аллаха», с указанием года чеканки, чеканного дома, которые относят их к эпохе Омейядов. Также среди них найдены другие монеты, относящихся к эпохе Аббасидов – следующей после Омейядов династии Арабского халифата.

На территории Ирака расположены шесть археологических памятников, внесенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это Цитадель Эрбиль, Аль-Хатра, Ашур, археологический город Самарра, Вавилон и Ахвар Южного Ирака.

В общей сложности Ираке насчитывается более 150 тысяч археологических памятников, и эти памятники включают следы ассирийской, вавилонской, аккадской, городской и исламской цивилизаций и всего, что историки относят к Древним месопотамским цивилизациям.

Город Басра – портовый город на юго-востоке страны. Он является вторым по величине и самым густонаселенным городом в Ираке после Багдада, славится своим жарким климатом, а также тем, что в древние времена был центром Шумерской цивилизации. Басра считается родиной Синдбада-морехода и одним из предполагаемых мест расположения библейского Эдемского сада. Сегодня Басру неофициально называют многими именами, в том числе «матерь Ирака», «колыбель арабов», «Венеция Востока».

В январе этого года в Басре прошел 25-го Кубок Персидского залива по футболу, на котором победила сборная Ирака.



