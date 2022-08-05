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    • Свыше 730 нарушений торговой надбавки выявлено за неделю в магазинах «у дома» в РК

    5 Августа 2022 16:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В целях недопущения необоснованного роста цен на СЗПТ Комитет торговли Министерство торговли и интеграции РК осуществляет координацию акиматов по контролю торговой надбавки в магазинах «у дома». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу .

    Как отметили в Комитете торговли, проверками охватываются крупные города, областные и районные центры. В состав мониторинговых групп входят представители общественности и партий.

    За последнюю неделю рейдами охвачено 40,3 тыс. магазинов «у дома», в которых было выявлено 734 нарушения торговой надбавки.

    Больше всего нарушений выявлено в г. Нур-Султан (278) и Восточно-Казахстанской области (80).

    Далее в Туркестанской(38), Западно-Казахстанской (33), Костанайской и Мангистауской (по 32), Жетысуской (30) областях .

    Затем следуют Алматинская (28), Атырауская (27), г. Алматы и Жамбылская (по 23), Акмолинская (21) области .

    В Павлодарской (17), Актюбинской (13), Северо-Казахстанской (12), Карагандинской и Кызылординской (по 11) областях, Абайской области и г. Шымкент - по 10.

    Наименьшее количество нарушений выявлено в Улытауской области - 6.

    В результате разъяснений торговые объекты снизили торговые надбавки до 5-15%.

    При этом, за превышение торговой надбавки применялись меры административного характера, в отношении субъектов внутренней торговли составлено 126 административных протоколов в виде предупреждения, а также наложен 1 штраф.

    В Комитете торговли МТИ РК напомнили, что в перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 продуктов питания: круп и овощей (мука 1 сорта, хлеб из муки 1-сорта (формовой), рожки (весовые), гречка (весовая), рис (весовой), картофель, морковь, лук, капуста, сахар-песок, масло подсолнечное, говядина (лопаточно-грудная часть с костями), мясо кур (бедренная и берцовая кость), молоко 2,5% жирности в мягкой упаковке, кефир 2,5% жирности в мягкой упаковке, масло сливочное (несоленое, не менее 72,5 % жирности), яйцо куриное (I категория), соль поваренная пищевая (кроме экстра), творог 5 – 9 % жирности).

    Допустимый размер предельной торговой надбавки на данные товары составляет не более 15 % от отпускной цены производителя или закупочной цены оптового поставщика. Превышение влечет административную ответственность на основании статьи 204-4 КоАП РК.
    #Цены и тарифы #Минторговли
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