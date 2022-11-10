Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Свыше 720 казахстанцев лечатся от коронавируса и пневмонии

    10 Ноября 2022, 09:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 10 ноября лечение от коронавирусной инфекции и ковидной пневмонии в Казахстане продолжают получать 725 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

    Среди получающих лечение 576 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией (КВИ+), 149 пациентов с ковидной пневмонией (КВИ-). Из них в стационарах находится 68 пациентов, на амбулаторном уровне – 657 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

    Как сообщалось ранее, 63 казахстанца заболели коронавирусом и пневмонией за сутки.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Как ядерная медицина существенно снижает смертность от онкозаболеваний
    Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибудет на станцию Тишинская
    На лечение алматинцев потратили более 52 миллиардов тенге за три месяца
    Какие больницы и поликлиники построят в Астане
    Популярное
    1 Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
    2 Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
    3 Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
    4 Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
    5 Президент РК: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации