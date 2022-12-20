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    Свыше 700 улиц планируют отремонтировать в селах  Костанайской области

    20 Декабря 2022, 22:00

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Согласно поручению акима Костанайской области в регионе разработан план по ремонту улично-дорожной сети и подъездных путей к сельским населенным пунктам на ближайшие три года. Об этом сообщил руководитель областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Олжас Нургалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным ведомства, улично-дорожная сеть Костанайской области (без учета областного центра) состоит из 4 293 улиц населенных пунктов, общая протяженность которых составляет 4 457,6 км.

    «За 2020-2022 годы отремонтировано 426 участков улиц населенных пунктов общей протяженностью 353,4 км на общую сумму 15,7 млрд тенге. Это позволило улучшить улично-дорожную сеть в хорошем и удовлетворительном состоянии до 29,7%. Согласно разработанному плану по ремонту улично-дорожной сети, на 2023-2025 годы необходимо выделение денежных средств в сумме 42,4 млрд тенге, что позволит отремонтировать 766 улиц населенных пунктов общей протяженностью 805 км. Планируется улучшить улично-дорожную сеть до 48,1%»,- сообщил О. Нургалиев.

    Отремонтировать планируется и подъездные пути к сельским населенным пунктам.

    «Общая протяженность автомобильных дорог районного значения Костанайской области составляет 5 359 км. За 2020-2022 годы отремонтировано 63 участка автодорог районного значения, общей протяженностью 482,9 км на сумму 16 млрд тенге. Согласно плану по ремонту автодорог районного значения, на 2023-2025 годы необходимо выделение денежных средств в сумме 61,8 млрд тенге, что позволит отремонтировать 1 268,5 км подъездных путей к сельским населенным пунктам», - добавил О. Нургалиев.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Строительство Дороги
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