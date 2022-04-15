Свыше 700 тыс. подростков привились против КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные по количеству привитых вакциной «Pfizer» подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram – канал МВК по нераспространению COVID – 19.

Вакциной «Pfizer» провакцинировано I-компонентом 1 002 622 человек, II-м компонентом - 865 401 человек.

Из них: I-й дозой подростки – 801 309, беременные женщины – 36 938, кормящие женщины – 132 318.

II-й дозой подростки – 719 915, беременные женщины – 31 438, кормящие женщины – 112 537.

Как сообщалось ранее, 12 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки, 27 человек выздоровели.