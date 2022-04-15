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    08:40, 15 Апрель 2022 | GMT +6

    Свыше 700 тыс. подростков привились против КВИ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные по количеству привитых вакциной «Pfizer» подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram – канал МВК по нераспространению COVID – 19.

    Вакциной «Pfizer» провакцинировано I-компонентом 1 002 622 человек, II-м компонентом - 865 401 человек.

    Из них: I-й дозой подростки – 801 309, беременные женщины – 36 938, кормящие женщины – 132 318.

    II-й дозой подростки – 719 915, беременные женщины – 31 438, кормящие женщины – 112 537.

    Как сообщалось ранее, 12 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки, 27 человек выздоровели.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Общество Минздрав РК
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