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    Свыше 700 проектов  реализовали по Дорожной карте занятости в ВКО

    28 Октября 2020, 06:06

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области завершилась реализация 742 проектов Дорожной карты занятости, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

    «В нашей области создано свыше 20 тыс. рабочих мест. На заседании Правительства Премьер-Министр страны Аскар Мамин положительно оценил динамику реализации мер поддержки занятости в регионе, а также поручил активизировать работу. В целом по ВКО реализуются 819 инфраструктурных проектов. Принятые меры способствовали существенному обновлению социальной и инженерной инфраструктуры во всех городах и селах», — сообщил аким ВКО Даниал Ахметов.

    «Это и реализация таких крупных проектов, как реконструкция аэропортовых комплексов в Усть-Каменогорске и Урджарском районе, а также подведение инженерных сетей к побережью озера Алаколь, которая создаст прочную основу для развития туризма и экономики в целом», — отметил глава области.

    По словам акима ВКО, Дорожная карта стала не только инструментом по обеспечению занятости населения, но и одним из драйверов экономического роста региона и повышения деловой активности бизнеса в этот сложный период.

    Автор:

    Руслан Шакабаев

    Восточно-Казахстанская область Занятость
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