-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17:59 213
-
-
-
-
-
17:34 138
-
-
-
Свыше 700 попыток суицида зарегистрировано в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С января 2018 года зарегистрировано 772 случая попыток суицида, из них больший процент среди женщин. Об этом сообщили в Центре психического здоровья Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Среди 772 суицидальных пациентов, 272 - это мужчины, остальные - женщины. Стоит отметить, что за аналогичный период прошлого года было на 38 случаев больше. В усиленном режиме проводится работа по профилактике возникновения суицида. Для предотвращения психических заболеваний, нужно избегать ежедневных бытовых проблем и семейных ссор, которые приводят к психологической нагрузке и разным формам депрессий», - сказал директор Центра психического здоровья Алматы Сапар Рахменшеев.
Врачи также отметили, какие факторы влияют на подростковый суицид.
«Если в прошлом году 28 подростков пытались покончить с собой, то в этом году всего 20 попыток суицида. В прошлом году было два случая с летальным исходом, в этом - ни одного. Как вы знаете, дети по-другому воспринимают окружающий их мир. На них очень сильно влияет интернет и социальные группы. К примеру, группа «Синий кит» напрямую воздействуют на них и заставляют идти на суицид, а также, отношения с родителями или проблемы в образовании», - отметил С. Рахменшеев.
Как отметили в центре, при кризисных центрах Алматы работает телефон доверия, на который поступило 1447 звонков, что в 3 раза больше чем в прошлом году.
- Обзор наиболее важных событий в Казахстане 11 октября
- Избитый водитель скорой помощи принял извинения от гражданина Турции
- В Послании Президент уделил сфере спорта особое внимание - Ермахан Ибраимов
- Детскую стоматологию и систему парковок выставят на приватизацию в Алматы
- Более 100 мероприятий включает план по реализации Послания в Алматы
- Что будет с Дворцом спорта им. Балуана Шолака, рассказали в акимате Алматы