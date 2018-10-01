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Свыше 700 попыток суицида зарегистрировано в Алматы

10 Октября 2018 19:29 281
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Свыше 700 попыток суицида зарегистрировано в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С января 2018 года зарегистрировано 772 случая попыток суицида, из них больший процент среди женщин. Об этом сообщили в Центре психического здоровья Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Среди 772 суицидальных пациентов, 272 - это мужчины, остальные - женщины. Стоит отметить, что за аналогичный период прошлого года было на 38 случаев больше. В усиленном режиме проводится работа по профилактике возникновения суицида. Для предотвращения психических заболеваний, нужно избегать ежедневных бытовых проблем и семейных ссор, которые приводят к психологической нагрузке и разным формам депрессий», - сказал директор Центра психического здоровья Алматы Сапар Рахменшеев.

Врачи также отметили, какие факторы влияют на подростковый суицид.

«Если в прошлом году 28 подростков пытались покончить с собой, то в этом году всего 20 попыток суицида. В прошлом году было два случая с летальным исходом, в этом - ни одного. Как вы знаете, дети по-другому воспринимают окружающий их мир. На них очень сильно влияет интернет и социальные группы. К примеру, группа «Синий кит» напрямую воздействуют на них и заставляют идти на суицид, а также, отношения с родителями или проблемы в образовании», - отметил С. Рахменшеев.

Как отметили в центре, при кризисных центрах Алматы работает телефон доверия, на который поступило 1447 звонков, что в 3 раза больше чем в прошлом году.
Свыше 700 попыток суицида зарегистрировано в Алматы
Свыше 700 попыток суицида зарегистрировано в Алматы 
Свыше 700 попыток суицида зарегистрировано в Алматы 

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Ключевые слова: Алматы, Здравоохранение,
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Автор:

Майя Тенизбаева

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