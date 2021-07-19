Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Свыше 700 нарушений выявлено на побережье Алаколя

    19 Июля 2021, 23:11

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В летний период на территории Восточно-Казахстанской области на побережье озера Алаколь собирается большое скопление отдыхающих. В этой связи Департаментом полиции ВКО организован усиленный режим несения службы по обеспечению охраны общественного порядка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В этих целях разработано 13 маршрутов патрулирования, из которых 11 пешие и два автомобильных патруля. На самом побережье функционирует пять стационарных постов.

    В период открытия летнего сезона с 15 июня по сегодняшний день сотрудниками полиции было выявлено более 700 административных правонарушений, в том числе:

    – 70 фактов распития алкогольных напитков и появления в пьяном виде;

    – 37 фактов нахождения несовершеннолетних в ночное время в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей;

    – 3 факта нарушения тишины;

    – 12 фактов нарушения правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов;

    – 526 фактов нарушений правил дорожного движения и дорожной безопасности;

    – 36 фактов по охране окружающей среды (нарушения правил общего водопользования, катание на маломерных судах и других плавучих средствах в запрещенных местах).

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью Туризм Экология Алаколь
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какие города Казахстана самые популярные у туристов
    «Лох-несское чудовище» живет в горном озере Кок-коль Жамбылской области
    Более 600 тысяч казахстанских туристов посетили Узбекистан с начала года
    В Египте загорелась яхта с туристами
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка