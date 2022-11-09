Свыше 700 казахстанцев лечатся от коронавируса и пневмонии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 9 ноября лечение от коронавирусной инфекции и ковидной пневмонии в Казахстане продолжают получать 720 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Среди получающих лечение 574 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией (КВИ+), 146 пациентов с ковидной пневмонией (КВИ-). Из них в стационарах находится 70 пациентов, на амбулаторном уровне – 650 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.



