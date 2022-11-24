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Свыше 70% жамбылских школ обучают на государственном языке

24 Ноября 2022, 10:36
Свыше 70% жамбылских школ обучают на государственном языке

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Организации образования Жамбылской области обеспечивают подрастающее поколение возможностью получения качественного образования на государственном языке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления образования акимата области, свыше 237 тыс. молодых жамбылцев обучаются в 445 дневных школах. В 314 учреждениях образования преподавание ведется на казахском языке, в четырех - на русском, в 127 - на казахском и русском языках.

В области растет число частных школ. В 31 частной школе обучаются около 8700 учащихся. В 132 малокомплектных школах обучаются почти 12 тыс. человек. В трех вечерних школах в городе Таразе, Кордайском и Шуском районах образование получают свыше 700 молодых людей. Кроме того, в пяти специальных школах обучаются 515 учащихся.

В целом, свыше 70% жамбылских школ работают на государственном языке,

отмечают в ведомстве.


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