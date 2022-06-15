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    Свыше 70 военнообязанных из запаса призвали на сборы в Нур-Султане

    15 Июня 2022, 18:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Свыше 70 военнообязанных, среди которых офицеры, сержанты и солдаты запаса, направлены на десятидневные сборы в столичную бригаду территориальной обороны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    Занятия с военнослужащими запаса проводятся в плановом порядке с целью подготовки согласно предназначенным должностям, приобретения и совершенствования ими знаний и навыков военного дела.

    Все граждане, призванные из запаса, прошли медицинское освидетельствование на предмет годности к воинской службе.

    Военнообязанным в ходе сборов предстоит участие в мероприятиях боевого слаживания. Будут изучены и практически отработаны действия при организации охраны и обороны объектов, а также ведении борьбы с диверсионными группами.

    Учебные сборы проходят на базе бригады территориальной обороны города Нур-Султана. Их участники полностью обеспечены проживанием, питанием, обмундированием. Кроме того, за военнообязанными на время похождения сборов сохраняются рабочие места и выплачивается среднемесячная заработная плата.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Армия Вооруженные силы
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