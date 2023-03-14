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    Свыше 70 кг рыбы изъяли у мужчины на берегу Сырдарьи

    14 Марта 2023, 22:44

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Свыше 70 кг рыбы изъяли полицесйкие Туркестанской области у мужчины на берегу Сырдарьи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    На берегу реки Сырдарья местный житель незаконно ловил рыбу с использованием рыболовных сетей. В качестве вещественного доказательства у нарушителя изъяты мотор, 2 рыболовные сети по 100 и 120 метров и 60 тушек незаконно выловленной рыбы, ее общий вес превысил 70 кг.

    Факт зарегистрировали по ст. 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений», проводится досудебное расследование. Причинившего природе ущерб мужчину доставили в отдел полиции.

    Полицейские Туркестанской области предупреждают граждан, что за незаконное рыболовство, а также уничтожение животных и растений, занесенных в Красную книгу, предусмотрено привлечение к ответственности в рамках закона.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Экология МВД РК Браконьерство
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