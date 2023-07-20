Свыше 70 иностранных компаний заинтересованы переехать из России в Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — 72 иностранные компании заинтересованы в релокации бизнеса из России в Казахстан, 29 - завершили переезд. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть компании, которые приняли решение переехать, но вместе с тем еще не определились, в какой регион Казахстана», - пояснил спикер во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Алмас Айдаров не уточнил, какие именно это компании. По его словам, многие компании обратились в МИД с просьбой не раскрывать их будущие планы.

«Это создает проблемы по переезду компаний, по выходу их из российского рынка. Некоторые компании являются публичными и торгуются на фондовых биржах, и раскрытие их будущих планов влияет на стоимость их акций. Поэтому, по их просьбе, данную информацию я не хотел бы раскрывать», - сказал он.

Ранее Премьер-Министр РК Алихан Смаилов сообщал об информировании о возможностях работы в Казахстане. В список вошли свыше 300 наиболее крупных иностранных компаний.