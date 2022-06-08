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    Свыше 70 человек лишились водительских прав и получили сроки в Алматы

    8 Июня 2022, 17:33

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – За полтора года дознавателями Управления дознания ДП города Алматы расследовано и направлено в суд 66 уголовных дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «78 водителей пожизненно лишены права управления транспортным средством, а также приговорены к тюремному заключению сроком от 1 года до 6 лет в Алматы», - сообщил заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.

    Он заявил, что один из водителей задержан экипажем специализированного батальона патрульной полиции на пересечении улиц Байтурсынова и Карасай батыра. Наркологическое освидетельствование показало, что он находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

    Мужчину дважды лишали водительских прав за вождение в нетрезвом виде, второй раз - пожизненно. На днях его снова задержали.

    «За полтора года дознавателями Управления дознания ДП города Алматы расследовано и направлено в суд 66 уголовных дел, зарегистрированных в единый реестр досудебных расследований по признакам состава преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 346 УК РК. В результате решением суда 78 водителей пожизненно лишены права управления транспортным средством. Кроме того, они приговорены к реальным срокам отбытия наказаний от 1 года до 6 лет лишения свободы», - написал в своем Telegram-канале заместитель начальника ДП.

    В настоящее время 8 уголовных дел находятся на стадии судебного следствия.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Транспорт Судебный процесс МВД РК
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