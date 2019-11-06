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    Свыше 7 тысяч специалистов по религии работают в Казахстане

    6 Ноября 2019, 11:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Девятый форум религиоведов Казахстана проходит в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Свобода совести как естественное право самостоятельно формировать свои убеждения закреплена Конституцией за каждом гражданином нашей страны. На этой благодатной почве в течение трех десятилетий в Казахстане активно развиваются множество конфессий и религиозных объединений. И в этом ключе нельзя не отметить их роль в процессе модернизации казахстанского общества, укреплении единства, мира и согласия в нашем полиэтничном государстве. В то же время, как и любая система взглядов в устах политиканов, имеющих деструктивный интерес, религия может иметь ограниченное, радикальное толкование. Нужно признать, сегодня это один из главных вызовов человечеству, требующий своевременного и эффективного реагирования», - сказал в своем приветственном слове министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев.

    Он также отметил роль специалистов по религии.

    «В Казахстане в авангарде этой важной работы находятся религиоведы и теологи. Так, на сегодняшний день по республике работают свыше 7 тысяч специалистов по религии. Ключевые направления деятельности - это адресная, информационно-разъяснительная работа, реабилитация приверженцев деструктивных идей и контрпропаганда религиозного экстремизма», - подчеркнул министр.

    По информации Д. Абаева, за последние три года организовано и проведено свыше 78 тысяч разноформатных мероприятий. Однако в дальнейшем, по его словам, эту работу нужно делать точечно.

    «Необходимо сокращать общепрофилактические мероприятия и делать акцент на, так называемых, группах риска. Это - безработные, самозанятые, студенческая молодежь, люди, которые работают вахтовым методом», - сказал Д. Абаев.

    Отметим, что для участия в форуме прибыли представители местных исполнительных органов в сфере религии, религиоведы и теологии, преподаватели и студенты факультетов религиоведения высших учебных заведений страны.

    Участники мероприятия обсудят основные вызовы, возникающие в процессе регулирования религиозной сферы: как эффективно проводить адресную информационно-разъяснительную работу, как противодействовать радикальной идеологии в интернет пространстве и что необходимо для реабилитации лиц, пострадавших от идеологии деструктивных религиозных течений.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Религия
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