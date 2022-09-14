Свыше 7 тысяч человек прибыли на Святую мессу Папы Римского Франциска

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Папа Римский Франциск уже прибыл на территорию EXPO для участия в Святой мессе. На встречу с Понтификом пришли свыше 7 тыс. человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На мессе сейчас присутствуют свыше 7 тыс. человек, количество стран уточняется. В беседе с гостями стало известно, что для участия в Святой мессе прибыли паломники с севера страны, а также из России, Узбекистана, Кыргызстана, Монголии, Германии, Австрии.

Папа Римский приехал на автомобиле и поздоровался с собравшимися гостями. Гостей запускали до 15:00 часов. Ранее сообщалось, что Святая месса начнется в 16:45 по столичному времени.

Папа Римский Франциск совершил свой первый визит в Казахстан в рамках Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

В первый день визита Папа Римский Франциск встретился с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а также с представителями аккредитованного в стране иностранного дипломатического корпуса и гражданского общества.

Сегодня глава Римско-Католической церкви принял участие в открытии и пленарном заседании VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и провел ряд встреч с другими религиозными лидерами.

В заключительный день визита он планирует присутствовать на закрытии VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и принятии его итоговой декларации, а также встретиться со священнослужителями, монашествующими и семинаристами Римско-Католической церкви из Казахстана и соседних стран.

Ранее в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» гости поделились своим мнением о значимости Святой мессы. Только из Караганды приехали 350 человек на Святую мессу.











