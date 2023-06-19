Свыше 7,5 тысяч детей бесплатно занимаются в костанайских спортшколах и клубах

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае функционирует 8 областных спортшкол, спортклубов, а также свыше 400 спортивных сооружений для занятия массовыми видами спорта. О том, какая работа проводится по развитию физической культуры, рассказал исполняющий обязанности руководителя отдела физической культуры и спорта Марат Журкабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На территории областного центра функционируют 8 областных детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ), школа высшего спортивного мастерства, Клуб единоборств, центр подготовки олимпийского резерва и спортивный клуб инвалидов, с общим охватом занимающихся в 7 623 человека. В спортивных школах тренировочные процессы проводятся в специализированных спортивных залах, согласно учебно-тренировочному процессу. Занятия проводятся на бесплатной основе»,- сообщил он.

Кроме этого, у детей Костаная есть возможность посещать кружки бесплатно через спортивный заказ по программе «Арт спорт». Так, по данным управления, за прошедший учебный год по программе было зарегистрировано 43 поставщика, с охватом занимающихся более 2 тысяч человек.

«Эта программа дает возможность детям на бесплатной основе заниматься в различных спортивных секциях, увеличить охват и приобщение молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом»,- отмечает М. Журкабаев.

В Костанае также функционируют 407 спортивных сооружений для занятия массовыми видами спорта.

«Городским отделом спорта реализуется государственный социальный заказ по пропаганде здорового образа жизни, популяризации национальных видов спорта, проведению мероприятии по чествованию спортсменов по итогам результатов спартакиады «Тың – Целина 2023», а также награждение победителей и призеров республиканских и международных соревнований по итогам года»,- добавил М. Журкабаев.

Что касается популярного в регионе спортивного мероприятия «Тың – Целина 2023», то в этом году XXXVI спартакиада Костанайской области будет проходить в селе Силантьевка Алтынсаринского района с 27 по 30 июля.

«Спартакиада будет проводиться по 18 видам спорта, наилучшие результаты по 16 видам войдут в зачет подведения итогов.

В рамках областной спартакиады с 20 апреля по 10 июня были проведены зональные игры по баскетболу, волейболу и футболу. По результатам которых мужская и женская команды по баскетболу, волейболу и футболу сборной города Костаная прошли в финальную часть спартакиады «Тын-Целина 2023». 2 – 5 мая в рамках спартакиады прошли соревнования по президентскому многоборью, где команда города Костаная заняла II место.

Также в рамках спартакиады, до конца месяца состоятся соревнования по шахматам, тогызкумалаку и настольному теннису»,- рассказал М. Журкабаев.

Ведомством сейчас прорабатываются новые формы и концепции проведения спортивных мероприятий, рассчитанные на более широкий охват населения. Например, проведение спортивных фестивалей молодежи, лиг по игровым видам спорта среди различных возрастов населения и других мероприятий.