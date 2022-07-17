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    Свыше 7,5 тыс. человек лечат от ковида в Казахстане

    17 Июля 2022, 11:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане на 17 июля лечение от КВИ продолжают получать 7 571 человек (7 465+ и 106 КВИ-), из них в стационарах находятся 680 пациентов, на амбулаторном уровне – 6 891 пациент. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

    По информации ведомства, из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 15 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

    Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки зарегистрировано 1546 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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