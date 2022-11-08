Свыше 690 казахстанцев лечатся от коронавируса и пневмонии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 8 ноября лечение от коронавирусной инфекции и ковидной пневмонии в Казахстане продолжают получать 693 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Среди получающих лечение 553 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией (КВИ+), 140 пациентов с ковидной пневмонией (КВИ-). Из них в стационарах находится 82 пациента, на амбулаторном уровне – 611 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.



