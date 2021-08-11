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    Свыше 66 тысяч квартир сдано в эксплуатацию за 7 месяцев

    11 Августа 2021, 12:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За 7 месяцев текущего года введено в эксплуатацию 7,7 млн. кв. метров жилья. Об этом рассказал первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Индекс физического объема по строительству по итогам 7 месяцев 2021 года составил 111,1%. Положительная динамика наблюдается во всех регионах. По жилищному строительству за январь-июль текущего года введено в эксплуатацию 7,7 млн. кв. метров жилья, что составляет 110,3% к аналогичному периоду 2020 года. На сегодняшний день всего по республике сдано свыше 66 014 квартир, в том числе – 21 193 индивидуальных домов», - сказал министр индустрии.

    По его словам, увеличение объемов ввода жилья в сравнении с прошлым годом отмечается во всех регионах.

    «В этом году запланировано обеспечить строительство 17 млн кв. метров жилья. В целом по результатам принимаемых мер к концу года планируем достижение всех плановых показателей», - добавил министр.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Правительство РК Строительство Жилье Экономика
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