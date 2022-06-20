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    Свыше 606 тыс. га сельхозземель возвращено государству

    20 Июня 2022, 21:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С марта текущего года зарегистрировано 224 внеплановых проверки в отношении недобросовестных землепользователей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Премьер-Министра РК.

    Под руководством первого заместителя Премьер-Министра Романа Скляра прошло очередное заседание рабочей комиссии по изъятию неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства земель, в рамках которой рассмотрены результаты работы межведомственных региональных групп.

    С начала деятельности рабочей комиссии государству уже возвращено 606,6 тыс. га сельхозземель.

    Вопросы обеспечения населения землями сельхозназначения находятся на особом контроле Правительства и работа в данном направлении будет продолжена.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Правительство РК Сельское хозяйство
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