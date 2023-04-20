Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Свыше 600 тысяч человек в Казахстане работают во вредных и неблагоприятных условиях

Автор:  
Серик Сабеков
20 Апреля 2023, 13:28
Свыше 600 тысяч человек в Казахстане работают во вредных и неблагоприятных условиях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По оценке специалистов Международной организации труда и Всемирной организацией здравоохранения, существует более 150 профессиональных рисков, которым подвержены работники 2 тысяч различных профессий. Об этом заявила депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Смышляева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане во вредных и неблагоприятных условиях труда работает больше 600 тысяч человек. Согласно официальной статистике, профессиональные заболевания зарегистрированы чуть больше, чем у 8 тысяч работников. Профзаболеваемость вообще не регистрируется в ряде регионов, полностью отсутствует в нефтегазовом секторе, единичные случае зарегистрированы в химической промышленности», - сказала Екатерина Смышляева, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании Мажилиса.

Депутат озвучила, что для сравнения, частота профессиональных заболеваний в Казахстане в 25 раз ниже по сравнению с Данией, в 23,4 раза - с США, в 5 раз - с Финляндией, в 4,5 раза - с Японией, в 2,5 раза - с Германией.

«Здесь можно сделать два вывода. Либо условия труда наших работников в десятки раз лучше, чем в перечисленных странах. Либо регистрируемый уровень профессиональной заболеваемости не отражает истинной ситуации. На самом деле основная часть профзаболеваний маскируется в структуре общих болезней. Работники не получают медицинского обслуживания и социальных компенсаций за утрату здоровья. И самое главное – на предприятиях не ведется профилактика и должное наблюдение за состоянием здоровья работников», - подчеркнула Екатерина Смышляева.

Депутат добавила, что ранее общую координацию служб профпатологии и медицины труда осуществлял Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний. Однако роль данного института поступательно снижалась, и в итоге он был реорганизован в структурное подразделение Карагандинского медицинского университета. Также были закрыты все его филиалы.

«Сегодня отрасль испытывает дефицит кадров, устарела инфраструктура. Мы потеряли независимость и объективность в установлении связи профессионального заболевания с выполнением трудовых обязанностей. Глава государства неоднократно подчеркивал важность защиты прав человека труда, сохранения его жизни и здоровья», - добавила Екатерина Смышляева.

В связи с этим депутат отметила, что партия AMANAT выступает за восстановление института профпатологии и медицины труда.

Для этого, мажилисмены считают необходимым:

- вернуть статус и филиальную сеть Национального центра гигиены труда и профессиональных заболеваний;

- пересмотреть стандарт оказания профпатологической помощи населению;

- возродить полноценную «службу медицины труда» на производственных предприятиях и усилить контроль качества аттестации рабочих мест;

- изменить регламент медосмотров работников вредных и опасных производств;

- возобновить подготовку по специальности «медицина труда» в резидентуре;

- внедрить систему комплексного управления профессиональными рисками на промышленных предприятиях.


Мажилис   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
На 5,7 трлн тенге пополнился бюджет РК в первом квартале 2023 года
На 5,7 трлн тенге пополнился бюджет РК в первом квартале 2023 года
Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
Выставка доспехов казахских батыров открылась в Астане
Выставка доспехов казахских батыров открылась в Астане
Объединенный штаб ОДКБ отмечает свое 20-летие
Объединенный штаб ОДКБ отмечает свое 20-летие