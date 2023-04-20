Свыше 600 тысяч человек в Казахстане работают во вредных и неблагоприятных условиях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По оценке специалистов Международной организации труда и Всемирной организацией здравоохранения, существует более 150 профессиональных рисков, которым подвержены работники 2 тысяч различных профессий. Об этом заявила депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Смышляева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане во вредных и неблагоприятных условиях труда работает больше 600 тысяч человек. Согласно официальной статистике, профессиональные заболевания зарегистрированы чуть больше, чем у 8 тысяч работников. Профзаболеваемость вообще не регистрируется в ряде регионов, полностью отсутствует в нефтегазовом секторе, единичные случае зарегистрированы в химической промышленности», - сказала Екатерина Смышляева, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании Мажилиса.

Депутат озвучила, что для сравнения, частота профессиональных заболеваний в Казахстане в 25 раз ниже по сравнению с Данией, в 23,4 раза - с США, в 5 раз - с Финляндией, в 4,5 раза - с Японией, в 2,5 раза - с Германией.

«Здесь можно сделать два вывода. Либо условия труда наших работников в десятки раз лучше, чем в перечисленных странах. Либо регистрируемый уровень профессиональной заболеваемости не отражает истинной ситуации. На самом деле основная часть профзаболеваний маскируется в структуре общих болезней. Работники не получают медицинского обслуживания и социальных компенсаций за утрату здоровья. И самое главное – на предприятиях не ведется профилактика и должное наблюдение за состоянием здоровья работников», - подчеркнула Екатерина Смышляева.

Депутат добавила, что ранее общую координацию служб профпатологии и медицины труда осуществлял Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний. Однако роль данного института поступательно снижалась, и в итоге он был реорганизован в структурное подразделение Карагандинского медицинского университета. Также были закрыты все его филиалы.

«Сегодня отрасль испытывает дефицит кадров, устарела инфраструктура. Мы потеряли независимость и объективность в установлении связи профессионального заболевания с выполнением трудовых обязанностей. Глава государства неоднократно подчеркивал важность защиты прав человека труда, сохранения его жизни и здоровья», - добавила Екатерина Смышляева.

В связи с этим депутат отметила, что партия AMANAT выступает за восстановление института профпатологии и медицины труда.

Для этого, мажилисмены считают необходимым:

- вернуть статус и филиальную сеть Национального центра гигиены труда и профессиональных заболеваний;

- пересмотреть стандарт оказания профпатологической помощи населению;

- возродить полноценную «службу медицины труда» на производственных предприятиях и усилить контроль качества аттестации рабочих мест;

- изменить регламент медосмотров работников вредных и опасных производств;

- возобновить подготовку по специальности «медицина труда» в резидентуре;

- внедрить систему комплексного управления профессиональными рисками на промышленных предприятиях.