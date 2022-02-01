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    Свыше 600 ОСИ создано в Алматы

    1 Февраля 2022, 14:56

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Как в Алматы осуществляется переход из КСК в ОСИ, проинформировали в городском управлении жилищной политики, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В официальной информации на запрос агентства МИА «Казинформ» в управлении жилищной политики сообщили, что на сегодняшний день зарегистрировано 671 объединение собственников имуществ (ОСИ) и выбрано 2 757 ПТ (простые товарищества, прим.ред.), итого 3 428 новых форм управления с охватом 3 621 многоквартирных жилых дома (МЖД, прим.ред.).

    В акимате отметили, что со стороны жителей наблюдается малая активность. По этой линии в управлении жилищной политики проводится ряд разъяснительных работ.

    «С начала 2021 года проведено 950 собраний с охватом 2 800 МЖД, функционируют call-центры, проводятся брифинги, а также встречи со СМИ, имеются брошюры и видеоматериалы с алгоритмом действий по выбору новых форм управления», - добавили в акимате.

    Отметим, что в начале прошлого года были приняты изменения и дополнения в законодательство о жилищных отношениях. Теперь на смену существующим КСК приходят ОСИ (объединения собственников имущества) или ПТ (простое товарищество).

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматы ЖКХ Жилье Общество
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