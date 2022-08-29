Свыше 600 кустов конопли обнаружили во дворе дома жителя Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте полицейские в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора – 2022» выявили местного жителя, незаконно выращивающего коноплю в крупном размере во дворе своего дома. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
У 57-летнего мужчины изъято 636 кустов наркотического растения. Oбщий вес составил 47,5 кг. В настоящее время по факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый ранее был судим за совершение аналогичного преступления.
Фото: Polisia.kz