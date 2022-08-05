5 Августа 2022 14:33

Свыше 600 кустов конопли обнаружили во дворе дома жителя Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции города Шымкента в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2022» выявлен местный житель, незаконно выращивающий коноплю в крупном размере у себя во дворе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«У 57-летнего мужчины изъято 636 кустов наркотического растения общим весом 47,5 кг. В настоящее время по факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый ранее был судим за совершение аналогичного преступления», - сообщили в пресс-службе департамента полиции.