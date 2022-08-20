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    Свыше 600 фактов постановки на учет нерастаможенных авто выявлено в Мангистауской области

    20 Августа 2022, 19:32

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Департаментом государственных доходов по Мангистауской области выявлены 603 факта постановки на государственный учет автотранспортных средств без уплаты таможенных платежей, налогов и таможенного декларирования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Материалы переданы в антикоррупционную службу.

    «В соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС и РК, граждане Республики Казахстан, приобретшие временно ввезенные иностранные автомашины у иностранных граждан без таможенной очистки и уплаты таможенных пошлин, несут солидарную ответственность по уплате таможенных платежей. Таким образом, таможенные пошлины по выявленным фактам будут взыскиваться как с иностранных граждан, так и с граждан Казахстана«, - отмечают в ведомстве.

    Также департаментом инициирована работа по признанию регистрации указанных автомашин недействительной и запрещению их использования на таможенной территории ЕАЭС, направлено обращение в Комитет административной полиции МВД РК.

    Необходимо отметить, что нерастаможенные иностранные автомобили, используемые гражданами РК, в том числе поставленные на учет без таможенной очистки, подлежат задержанию, в порядке главы 52 Кодекса РК «О таможенном регулировании в РК» и водворению в зону таможенного контроля склада временного хранения.

    В случае неуплаты таможенных пошлин либо их невывоза в течение месяца после задержания, такие автомобили реализуются, а вырученные от продажи денежные средства перечисляются в бюджет Республики Казахстан.

    «На данный момент, в результате совместных мероприятий ДГД и департамента полиции по Мангистауской области задержано и водворено в склад временного хранения ряд автомобилей с государственными регистрационными знаками Грузии под управлением граждан Казахстана. Работа в данном направлении продолжается», - сообщили в областном департаменте госдоходов.

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Транспорт Мангистауская область Общество
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