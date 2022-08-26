26 Августа 2022 21:42

Свыше 60 тыс. субъектов МСБ функционирует в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В сравнении с прошлым годом в Костанае и в целом в Костанайской области увеличилось количество действующих субъектов МСБ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 1 августа текущего года в области зарегистрировано 61 883 субъекта малого и среднего бизнеса, а количество действующих предпринимателей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 6% и составило 57 292. При этом, доля действующих предпринимателей в общем объеме зарегистрированных доведена до 92,6%»,- сообщил в ходе брифинга в РСК руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата области Аслан Жаныспаев.

В сфере МСБ заняты свыше 155 тыс. человек.

«Положительная динамика отмечается и по выпуску продукции малого и среднего бизнеса. По итогам первого квартала текущего года показатель составил 330 млрд тенге, что на 30,6% больше уровня прошлого года. Доля МСБ в валовом региональном продукте области увеличилась на 3,1 процентных пункта и составила 28,4%», - добавил руководитель ведомства.

Ранее сообщалось, что микрокредиты на 1 млрд тенге выдали бизнесу Костанайской области.