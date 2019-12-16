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    Свыше 60 полицейских поощрили в Туркестанской области

    16 Декабря 2019, 12:25

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Доме культуры г. Туркестан состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

    Особую торжественность мероприятию придала церемония выноса государственного флага и исполнение государственного гимна Республики Казахстан. Стражам порядка продемонстрировали документальный фильм, посвященный истории становления Независимости Казахстана.

    С приветственным словом перед собравшимися выступил заместитель начальника департамента полиции полковник полиции Баглан Халыков. «Поздравляю всех с Днем Независимости РК. Желаю мира и согласия, спокойствия и благополучия вам и вашим близким. Уверен, что личный состав ДП Туркестанской области с честью выполнит поставленные перед собой цели и задачи, направленные на дальнейшее созидание и укрепление независимости нашей страны», - поздравил с праздником полковник полиции Б. Халыков.

    Далее в честь Дня Независимости за добросовестное исполнение служебных обязанностей и достижение высоких результатов в работе поощрили более 60 полицейских. Среди них, Указом Президента РК К. Токаева медалью «Ерлігі үшін» награждены полковники полиции У. Мылтыков, А. Тастанбеков и майор полиции Б. Набиев. Приказом министра МВД РК майору полиции М. Чилтанбаеву присвоено звание подполковник полиции. Также Почетной грамотой МВД РК награжден полковник полиции Е. Бекмуратов, нагрудным знаком «ІІ дәрежелі Ішкі істер органдарының үздігі төс белгісімен» – 3, грамотой МВД РК – 1 и Благодарственным письмом МВД РК – 2 сотрудника полиции.

    Кроме того, грамотой Акима Туркестанской области награжден заместитель начальника ДП Туркестанской области полковник полиции М. Кожабаев, а также правами начальника департамента полиции 50 полицейских поощрены грамотами и благодарственными письмами.

    Завершилось мероприятие, посвященное Дню Независимости РК, праздничным концертом в исполнении звезд областной эстрады и сотрудников полиции Туркестанской области.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туркестанская область Акимат МВД РК День Независимости
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