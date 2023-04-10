Организации оштрафовали на 60 млн тенге из-за отсутствия доступа для лиц с инвалидностью

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам 2022 года специалистами территориальных департаментов Комитета труда и социальной защиты Минтруда и социальной защиты населения РК в рамках проведения государственного контроля по обеспечению доступа для лиц с инвалидностью проведено 1062 проверки объектов социальной и транспортной инфраструктуры в сферах государственного управления, здравоохранения, социальной защиты, культуры, частного предпринимательства и др. По их итогам выдано более 900 предписаний об устранении выявленных нарушений, наложено порядка 300 административных штрафов на общую сумму более 60 млн тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Наибольшее количество нарушений выявлено в Туркестанской (23% от общего числа нарушений), Костанайской областях (22%) и в г. Алматы (7%). Основная масса нарушений приходится на объекты частного предпринимательства и объекты, введенные в эксплуатацию до 2015 года.

Для мониторинга мер по адаптации объектов на местах и доступности этой информации лицам с инвалидностью функционирует портал «Интерактивная карта доступности». Данные на портале заполняются местными исполнительными органами. ЛСИ, перед посещением конкретного объекта, не выходя из дома (с компьютера или телефона) могут посмотреть степень его адаптированности, а также в последующем дать оценку доступности.

В принятом Сенатом Парламента Социальном кодексе РК внедрено понятие «социальный инспектор», который реализует контрольные функции в соответствии с Предпринимательским кодексом РК в области социальной защиты лиц с инвалидностью и в сфере предоставления специальных социальных услуг. Данными функциями наделены сотрудники территориальных департаментов Комитета труда и социальной защиты МТСЗН РК.

На региональном уровне создано 227 мониторинговых групп по обеспечению доступа для лиц с инвалидностью, утвержденных заместителями районных и городских акимов, в состав которых вошли 1630 человек.

В конце марта т.г. проведено заседание республиканской рабочей группы по обеспечению доступа для лиц с инвалидностью с участием представителей неправительтственных организаций, советников акимов регионов по делам лиц с инвалидностью и сотрудников государственных органов.

В ходе заседания отмечено, что начинается сезон строительных и адаптационных мероприятий на объектах. Собственники объектов запланировали проведение капитальных и текущих ремонтов. В связи с этим членам мониторинговых групп необходимо активизироваться и охватить посещением все объекты, запланированные к адаптации в текущем году.

Основные замечания, выявляемые при проведении адаптации: несоответствие угла наклона пандуса, отсутствие: доступа в санитарно-бытовые помещения, поручней на лестницах, парковочных мест и другие.

Результаты предыдущих посещений мониторинговых групп показали, что больше всего нарушений при проведении адаптации выявлено в Мангистауской, Карагандинской, Атырауской областях. Положительная работа по проведению адаптации отмечается в Алматинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской областях.

«У нас в городе строятся новые объекты, возводятся торговые центры, магазины, парикмахерские и другие объекты, однако не все собственники объектов с полной ответственностью относятся к своим обязанностям по обеспечению безбарьерного доступа для лиц с инвалидностью, этот вопрос мы будем решать совместно с мониторинговой группой. Наше правило «не стройте для нас, без нас», – отметил в своем выступлении руководитель ТОО «Пандус-оk» Шахан Жулдасбаев.

Также в ходе заседания были обсуждены конкретные задачи, определено количество объектов, подлежащих адаптации и сроки, в которые данные мероприятия должны быть проведены в каждом регионе.