Свыше 60 меморандумов с торговыми сетями о снижении торговой надбавки подписано в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане местные исполнительные органы заключают меморандумы с крупными торговыми сетями о снижении торговой надбавки до 10%, на 14 октября т.г. заключено уже более 60 меморандумов в регионах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК.

По словам председателя Комитета торговли МТИ РК Ержана Казанбаева, подписание меморандумов является важным этапом в ценобразовании, торговая надбавка сейчас 15% снижается до 10% в рамках меморандума, это позволит в крупных торговых сетях Казахстана снизить цены на социально значимые продукты питания.

На прошлой неделе Шымкент, Алматы, Костанайская, Актюбинская, Атырауская, Абайская, Туркестанская области, ВКО и ЗКО заключили меморандумы с крупными торговыми сетями. На этой неделе меморандум подписан в Астане, Павлодарской, Жамбылской областях и СКО.

Ранее заместитель Премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин провел селекторное совещание по обеспечению продовольственной безопасности и сдерживанию цен на социально значимые продовольственные товары, где был расмотрен вопрос о необходимости заключения меморандумов о соблюдении торговой наценки на социально значимые продукты не более 10%.

Нужно отметить, что в Комитете торговли МТИ РК для повышения достоверности анализа данных динамики роста цен на основные продтовары работает общественный контроль: создан call-центр для приема обращений жителей на завышенные цены на продукты, входящие в перечень социально значимых продовольственных товаров. Жалобы также принимаются через аккаунты МТИ в социальных сетях Instagram sauda_komiteti и Facebook, sauda_inform.



