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    Свыше 6 тысяч жителей Алматинской области отписались от опасных религиозных пабликов

    1 Февраля 2022, 19:45

    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В контексте внедрения новых форм борьбы с экстремистскими группировками внедрен проект #РЕЛИГИОЗНЫЙСКАН. Об этом стало известно в ходе брифинга на информационной площадке «Jetisy медиа», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам главного специалиста отдела анализа религиозной ситуации, информационно-разъяснительной и методической работы управления по делам религий Алматинской области Жандоса Ескендирова, цель проекта - наладить обратную связь с жителями области и предоставлять аналитические услуги по определению присутствия или отсутствия контента, связанного с деструктивным религиозным течением (ДРТ).

    За отчетный период услуги и консультации были оказаны 311 жителям области. В сравнении с 2018 годом, количество подписчиков на ДРТ страницы снижено на 42 %.

    «В итоге с начала года адресатам было направлено 23 731 СМС рассылок, из которых была установлена обратная связь с 7258 подписчиками пабликов деструктивных религиозных течений. В целом на основе СМС рассылок 6203 жителей области отписались от интернет страниц социальных сетей, содержащих идеологию деструктивно религиозного течения», - рассказал спикер.

    Напоминаем, что центром осуществляется работа телефона доверия 8800-080-28-95, индивидуальные реабилитационные работы, проведены групповые и индивидуальные встречи с отбывающими наказание в исправительных учреждениях, социальная реабилитация посредством организации курсов по овладению специальностью и поддержки открытия бизнеса, реабилитационная работа с гражданами, возвращенными из «горячих» точек в рамках операций «Жусан».

    «Сегодня по истечении времени эффективность деятельности Центра подтверждена ежегодным 100 % исполнением плана по целевому индикатору. Главное в нашей работе - это огородить людей от деструктивных религиозных течений»,- подытожил главный специалист отдела анализа религиозной ситуации, информационно-разъяснительной и методической работы управления по делам религий Алматинской области.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматинская область Религия Акимат Общество
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