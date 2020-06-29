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    Свыше 6 тысяч выпускников приняли в участие в ЕНТ в Восточном Казахстане

    29 Июня 2020, 18:19

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане за 9 дней проведения ЕНТ приняли участие 6 196, или 89% из заявленных абитуриентов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной информационный центр

    За время проведения ЕНТ - с 21 по 29 июня, удалены при запуске в пункты проведения ЕНТ 13 выпускников и из аудиторий - 47 абитуриентов по причине использования сотовых телефонов и шпаргалок в ходе проведения тестирования. 29 июня ЕНТ проводилось на базе трех пунктов, расположенных в Усть-Каменогорске и Семее.

    Количество заявленных тестируемых - 544, приняли участие – 513 (94,3%). При этом два выпускника лишились возможности сдать ЕНТ за попытку пронести запрещенные предметы.​ ​

    Единое национальное тестирование прошло в штатном режиме, с соблюдением всех необходимых требований и санитарных норм.

    Автор:

    Руслан Шакабаев

    Восточно-Казахстанская область Образование Вузы
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