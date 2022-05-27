Свыше 6 трлн тенге инвестдоходов обеспечил Нацбанк по пенсионным активам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чистый инвестиционный доход, обеспеченный Национальным банком с момента объединения всех пенсионных активов в ЕНПФ, составил 6,2 трлн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу пенсионного фонда.

Сумма пенсионных накоплений вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда на 1 мая 2022 года составляет порядка 13 трлн тенге. Как известно, данная сумма включает в себя пенсионные взносы вкладчиков и инвестиционный доход.

Доля инвестиционного дохода в пенсионных накоплениях ежегодно растет. В целом, чистый инвестиционный доход, обеспеченный Национальным банком с момента объединения всех пенсионных активов в ЕНПФ, составил 6,2 трлн тенге.

С 1 января по 1 мая 2022 года чистый инвестиционный доход составил порядка 128,7 млрд тенге.

С начала текущего года на фоне ухудшения геополитической ситуации выросла волатильность на мировых финансовых, товарных рынках, что повлияло как на рост инфляции, так и на показатели доходности пенсионных активов.

Доходность пенсионных активов меняется вследствие рыночной и валютной переоценки финансовых инструментов, которая с начала года складывалась как положительной, так и отрицательной в разные периоды.

Пенсионные накопления инвестированы в финансовые инструменты в разных валютах. Около 2/3 инвестиций размещены в тенге и около 1/3 - в иностранной валюте, большая часть валютных инвестиций - в долларах. Соответственно, курс доллара отражается на инвестиционном доходе в составе пенсионных активов: при укреплении национальной валюты инвестдоход может снижаться, при повышении курса доллара – расти. В целом, с 2014 года валютная доля пенсионных активов увеличилась с 17% до 32%.

С января до начала марта 2022 года происходило ослабление курса тенге по отношению к доллару США с 431 тенге до 495 тенге и до 512 тенге. Таким образом, еженедельно складывалась положительная валютная переоценка пенсионных активов. Вкладчики наблюдали значительный положительный инвестиционный доход на своих индивидуальных пенсионных счетах. Затем национальная валюта стала укрепляться, курс доллара, соответственно, снижаться. На 1 мая он составлял 448,49 тенге за 1 доллар. Поскольку переоценка пенсионных активов проводится еженедельно и в последний день месяца, вкладчики видят изменения в своих выписках.

В результате негативные события на финансовых рынках и валютная переоценка активов оказали влияние на инвестиционную доходность, которая за последние 12 календарных месяцев составила 8,00%.

Среднегодовая доходность пенсионных активов за пять лет составляет 9,5% при инфляции 6,7%, за три года – 9,5% при инфляции 7,1%.

Инвестиционная доходность со дня основания накопительной пенсионной системы (1998 год) на 1 мая 2022 года с нарастающим итогом составила 688,00% при инфляции за весь период 593,98%. Таким образом, реальная (т.е. превышающая инфляцию) доходность пенсионных активов за период с начала действия накопительной пенсионной системы на 1 мая 2022 года составила 94,02%.