Свыше 56 млрд тенге инвестиций привлек в этом году Семей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Свыше 56 млрд тенге инвестиций привлек Семей в 2018 году. Об этом во время прямой линии на областном телеканале ALTAI сообщил аким Семея Ермак Салимов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на altaynews.kz.

«Глава государства ставит перед нами предельно четкую цель - рост благосостояния казахстанцев, повышение доходов и качества жизни, что нацеливает нас на решение актуальных вопросов социально-экономического развития Семейского региона», - отметил Ермак Салимов.

Также согласно поручению акима ВКО Даниала Ахметова в Семее эффективно реализуется план развития города на 2017-2019 годы. Эти меры, по словам Ермака Салимова, положительно сказываются на всех отраслях экономики.

К примеру, за отчетный период промышленными предприятиями города произведено продукции на общую сумму 166,7 млрд тенге, что на 15,9 млрд тенге больше, чем в прошлом году. В обрабатывающей промышленности произведено продукции на сумму 124,2 млрд тенге. В сельском хозяйстве объем валовой продукции увеличен на 1,5 млрд тенге и составил 31,1 млрд тенге. Также в город привлечено 56,2 млрд тенге инвестиций, что больше на 18,7 млрд тенге, чем в прошлом году.