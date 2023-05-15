Свыше 550 млрд тенге за последние пять лет было направлено на животноводство - Минсельхоз

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане прошла пресс-конференция с участием фермеров, где поднимались острые проблемы сферы животноводства. Фермеры утверждают, что в правила субсидирования изменения вносят без согласования с бизнесом. Однако в Министерстве сельского хозяйства ответили, что ведомство слышит фермеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эти изменения коснутся 21,6 тысячи хозяйств в мясном животноводстве, ведь в отрасли самое большое число получателей субсидий – мелких фермеров», - отметил директор республиканской палаты по породе Герефорд Ерлан Умурзаков.

По его словам, Минсельхоз заявляет об исключении только 3-го пункта по субсидированию мясного животноводства, но фактически отрасли касаются 8 видов отменяемых субсидий.

Аграрная кредитная корпорация только 15%, или 56 млрд из прямого финансирования в объеме 360 млрд тенге, направила на кредитование животноводов-фермеров, в то время как 140 млрд тенге ушло на кредитование весенне-полевых работ, где 99% - пшеница.

«Больше 10 лет мы заново выстраивали отрасль, инвестировали, работали. Увеличили средний убойный вес по стране с 154 до 175 кг. Что это значит? Если в среднем в год на убой идет 2,5 млн голов скота, то +20 кг – это 50 тысяч тонн мяса в год мы получаем за счет генетики, за счет породного преобразования. А это более 100 млрд тенге в год для казахстанской экономики. Создали 25 тысяч фермерских хозяйств – предпринимателей, собственников бизнеса или более 100 тысяч рабочих мест в основном для жителей сельских территорий», - пояснил руководитель ГК «Терра» Ердос Тапаев.

В то же время в Министерстве сельского хозяйства отметили, что за последние пять лет 556 млрд тенге направлено в сферу животноводства в качестве господдержки. В том числе на развитие мясного скотоводства 211 млрд тенге, или 38% от общего объема субсидии. В этом году на субсидирование животноводства предусмотрено 107,6 млрд тенге, из них на мясное скотоводство выделено 42,2 млрд тенге, что составляет 39% от общей суммы.

«Если вы думаете, что министерство не слышит фермеров, вы ошибаетесь. Ровно неделю назад именно в таком же составе они были на личном приеме министра. Там было большое обсуждение, именно по изменениям правил субсидирования. Правила субсидирования изменится не так, как они утверждают. Больше 90% правил остаются. На мясное производство за последние пять лет было направлено 556 млрд тенге. По крайней мере, в этом году на животноводство направлено 107 млрд тенге, но после полугодия будет уточнение. Как вы знаете, до начала пандемии коронавируса, рынок Китая был открыт. ВОЗ неделю назад отменил режим ЧС. Министр Ербол Карашукеев съездил в Китай, ведутся переговоры. В течение одного-двух месяцев откроется экспорт в Китай. Это означает, что, если откроется рынок, они смогут увеличить свою маржу», - пояснил пресс-секретарь Минсельхоза Дамир Егизбаев.

Министерством сельского хозяйства совместно с экспертным сообществом, представителями отраслевых ассоциаций и палат был разработан проект новых правил субсидирования, который в том числе предусматривает исключение дваух направлений субсидирования из семи действующих в мясном скотоводстве.

Речь идет о наиболее коррумпированных подвидах: содержание племенного быка-производителя (аренда быков) и приобретение импортированного маточного поголовья КРС, соответствующее породному происхождению.

«В частности, удешевление стоимости приобретенного племенного быка для селекционно-племенной работы, сохранение аренды быков означает двойную государственную поддержку одного и того же технологического процесса, что является неэффективным использованием бюджетных средств. В связи с тем, что импортированное племенное маточное поголовье крупного рогатого скота, соответствующее породному преобразованию практически ничем не отличается от импортированногоплеменного маточного поголовья крупного рогатого скота, эти понятия объединены. Аналогичным образом была исключена норма субсидирования приобретенного импортированного маточного поголовья крупного рогатого скота, соответствующая породному происхождению, поскольку для улучшения их породных качеств уже существует норма по удешевлению стоимости приобретенного племенного маточного поголовья», - говорится в сообщении Минсельхоза.

В прошлом году доля данных видов субсидирования в общем объеме господдержки мясного скотоводства составила всего 4,5%, или 2,3 млрд тенге. В ведомстве добавили, что совместно с республиканскими палатами еще на стадии разработки новых правил субсидирования проводились встречи на различных площадках, где отрабатывались вышеуказанные изменения, по итогам которых часть предложений палат была принята.



