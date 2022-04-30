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    Свыше 55 сотрудников разных национальностей работают в полиции Мангистау

    30 Апреля 2022, 21:00

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Департаменте полиции Мангистауской области и его подразделениях работают 55 стражей порядка из числа представителей других национальностей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В рядах местной полиции трудятся украинцы, узбеки, армяне, лезгины и татары, а еще киргизы, румыны и таджики. Но большая часть из них - русские и азербайджанцы. К примеру, последних в ОВД – 13 человек, и один из них Казым Гасымов. Он майор полиции, занимает должность оперативного дежурного дежурной части Отдела полиции Жанаозена.

    К. Гасымов родился в Азербайджане, но живет в Жанаозене с самого детства. В этом городе и вырос будущий полицейский. Он прошел четырехлетнее обучение в Академии МВД РК города Алматы. Казахским языком владеет в совершенстве, отмечая, что знание языка страны, в которой живешь, определяет воспитание человека.

    «Есть поговорка: «Знай все на другом языке, уважай свой язык», и я придерживаюсь этого. За время службы активно участвую во многих мероприятиях, связанных со знанием госязыка, для меня важно знать и уважать язык страны, в которой я живу», - отметил майор полиции К. Гасымов.

    В руководстве полиции добавили, что практически все 55 сотрудников других национальностей казахским языком владеют на высоком уровне.

    «Для сотрудников органов внутренних дел очень важно знание государственного языка, ведь они в тесном контакте работают с населением, а также ведут делопроизводство на государственном языке», - пояснили в правоохранительном ведомстве.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Мангистауская область МВД РК Регионы Казахстана
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