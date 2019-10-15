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    Свыше 55% произведенных в Талдыкоргане аккумуляторов экспортированы за рубеж

    15 Октября 2019, 12:58

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В декабре 2018 года Банк развития Казахстана запустил возобновляемую кредитную линию «Кайнар-АКБ» на сумму 2 млрд тенге сроком на 3 года на приобретение сырья для производства стартерных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей с дальнейшим экспортом продукции, передает МИА «Казинформ».

    Предэкспортное финансирование предоставлено в рамках программы «Нұрлы жол», отметил банкир Дирекции по работе с клиентами Ербол Салимбаев.

    За 8 месяцев 2019 года на заводе произведено около 1,5 млн аккумуляторных батарей, из них 839 тыс. направлены на экспорт. Аккумуляторы экспортированы в такие страны, как Россия, Украина, Беларусь, Азербайджан, Туркменистан, Грузия, Армения, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан.

    Предприятие ежегодно производит порядка 2,5 млн аккумуляторов, свыше 60% из которых экспортируются в Россию, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан, Беларусь, Таджикистан, Китай и ОАЭ. Предоставленное банком предэкспортное финансирование позволит предприятию к 2020 году увеличить выпуск до 3 млн аккумуляторов в год и, соответственно, поставку продукции на зарубежные рынки.

    Аккумуляторный завод в городе Талдыкоргане имеет полный цикл производства продукции - от отливки деталей и комплектующих до сборки готовых изделий. На предприятии работает цех по утилизации отработавших свой срок аккумуляторов, их переработке, глубокой очистке свинца с последующим получением различных сплавов, которые, в конечном итоге, становятся сырьем для выпуска новых аккумуляторов.

    Автор:

    Банки Алматинская область Промышленность Нұрлы жол
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