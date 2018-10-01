Свыше 540 тонн продукции привезли в столицу аграрии Павлодарской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане проходит сельскохозяйственная ярмарка Павлодарской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ярмарке принимают участие свыше 100 предприятий переработки и сельхозформирований со всех регионов области. Аграрии региона привезли в столицу 541 тонну продукции, в том числе свыше 55 тонн мяса и мясной продукции, 220 тонн кортофеля, 120 тонн овощей и свыше 146 тонн другой сельскохозяйственной продукции на сумму свыше 150 млн тенге.



Вниманию посетителей ярмарки также представлена концертная программа с участием творческих коллективов региона.



Отметим, что это вторая ярмарка прводимая Павлодарской областью в столице. Ранее регион поставил в Астану 456 тон сельскохозяйственной продукции







