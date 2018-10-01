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Свыше 540 тонн продукции привезли в столицу аграрии Павлодарской области

13 Октября 2018 12:17 114
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Свыше 540 тонн продукции привезли в столицу аграрии Павлодарской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане проходит сельскохозяйственная ярмарка Павлодарской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В ярмарке принимают участие свыше 100 предприятий переработки и сельхозформирований со всех регионов области. Аграрии региона привезли в столицу  541 тонну продукции, в том числе  свыше 55 тонн мяса и мясной продукции, 220 тонн кортофеля, 120 тонн овощей и свыше 146 тонн  другой сельскохозяйственной продукции на сумму  свыше 150 млн тенге.

Вниманию посетителей ярмарки также  представлена концертная программа  с участием творческих коллективов региона.

Отметим, что это вторая ярмарка прводимая Павлодарской областью в столице. Ранее регион поставил в Астану 456 тон сельскохозяйственной продукции
Свыше 540 тонн продукции привезли в столицу аграрии Павлодарской области
Свыше 540 тонн продукции привезли в столицу аграрии Павлодарской области
Свыше 540 тонн продукции привезли в столицу аграрии Павлодарской области
Свыше 540 тонн продукции привезли в столицу аграрии Павлодарской области

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Ключевые слова: Астана, Павлодарская область,
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