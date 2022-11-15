Свыше 54 тысяч автомобилей собрали на костанайском заводе с начала года

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - С конвейера Костанайского автозавода сошло с начала года свыше 54 тысяч автомобилей, из которых более двух тысяч ушло на экспорт. Такие данные озвучила руководитель областного управления экономики и бюджетного планирования Гульбарам Мусагазина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В регионе, как отмечает спикер, динамично развивается обрабатывающий сектор, в частности, машиностроение, где постоянно расширяется линейка выпускаемых моделей легковых авто.

«За 10 месяцев текущего года собрано более 54 тысяч автомобилей, из них отправлено на экспорт – 2 358 единиц. Стоит отметить, что более 61% всех произведенных автотранспортных средств республики сходят с конвейеров предприятий нашей области, - отмечает Гульбарам Мусагазина. — В декабре на сборочной площадке автозавода будут увеличены мощности мелкоузловой сборки, уже налажено производство тракторов Deutz-Fahr, Lovol и Turan.

Также Костанайский завод в промышленной кооперации с заводом Узбекистана дополнит линейку производимых автомобилей новым Chevrolet Onix, с годовым объемом 30 тысяч единиц в год. Для реализации проекта планируется привлечь инвестиции около 23 млрд тенге. Кроме того, здесь планируется производить кабины для тракторов «Беларус».

Стоит отметить, что в 2021 году здесь выпустили больше 60 тыс единиц транспорта. Каждая 10-ая машина шла на экспорт в страны СНГ.



