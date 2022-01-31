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    Свыше 52% личного состава казахстанской армии получили прививку от КВИ

    31 Января 2022, 13:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день в казахстанской армии прививку получили свыше 52% личного состава, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Верховный главнокомандующий Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на необходимости продолжения борьбы с коронавирусом, подчеркнув, что учитывая сложную санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Казахстане, расслабляться нельзя.

    Ревакцинация военнослужащих и гражданского персонала – ключевой фактор стабильной санитарно-эпидемиологической обстановки в Вооруженных Силах страны.

    «Процедура проводится одним компонентом (бустерной вакциной). Он пролонгирует действие вакцины и укрепляет иммунитет, защищая человека от COVID-19. Практика показывает, что в случае заражения коронавирусом привитые пациенты переносят заболевание в легкой форме, без осложнений», - поясняет начальник главного военно-медицинского управления Вооруженных сил полковник медицинской службы Тимур Ошакпаев.

    Военно-медицинский персонал регулярно проводит с личным составом санитарно-просветительскую работу, разъяснительные беседы, доводит сведения по вакцинам, их действию, о пользе и побочных эффектах.

    Получение прививки проходит на добровольной основе. Военнослужащие несут солидарную ответственность не только за собственное здоровье, но и здоровье своих сослуживцев. Это особенно актуально для закрытых воинских коллективов.

    Офицеры и военнослужащие по контракту проходят ревакцинацию, как в городских лечебных учреждениях по месту прикрепления, так и военных поликлиниках. Военнослужащие срочной службы и курсанты военных учебных заведений – в пунктах постоянной дислокации вакцинами, зарегистрированными в Республике Казахстан.

    Для удобства личного состава главным военно-медицинским управлением организована работа выездных бригад. Они прибывают в воинскую часть, разворачивают прививочные кабинеты в медицинских подразделениях. Это позволяет военнослужащим и гражданскому персоналу пройти процедуру по месту прохождения службы.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Минздрав РК Здравоохранение Армия Видео Силовые структуры Коронавирус в РК Вакцинация Минобороны РК Вооруженные силы
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