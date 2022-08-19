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    Свыше 500 волонтеров задействуют в Съезде лидеров мировых и традиционных религий

    19 Августа 2022 12:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Волонтеры будут активно участвовать в проведении исторического события – в работе VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Еще одним вопросом, которым сейчас Сенат Парламента Казахстана занимается, является организация и проведение VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Съезд пройдет 14-15 сентября в нашей столице. В его работе планируется участие более 100 делегаций из 51 страны мира. Ожидается, что в форуме примут участие Папа Римский Франциск, Верховный имам Аль-Азхара Шейх Ахмед ат-Тайеб, главный раввин Израиля и многие другие религиозные лидеры. Это будет, без преувеличения, уникальное и историческое событие», - отметил спикер Сената Парламента РК.


    Главной целью Съезда является продвижение межрелигиозного, межцивилизационного диалога, мира и согласия, а также поиск совместных ответов на сложные вызовы в современном мире. Тема Съезда: «Роль религиозных лидеров в социальном и духовном развитии человечества в постпандемический период».

    «Для проведения столь масштабного проекта мы привлекаем волонтеров. Хочу отметить, что более 500 волонтеров будут нам помогать с организацией международного мероприятия. Пользуясь случаем, приглашаю участников сегодняшнего форума присоединиться к группе волонтеров и поучаствовать в этом историческом мероприятии», - обратился к участникам Центрально-Азиатского форума волонтеров Маулен Ашимбаев.

    Спикер подчеркнул, что Сенат продолжит держать на особом контроле вопросы, связанные с дальнейшим развитием волонтерства, и готов оказывать всяческую поддержку развитию движения в сотрудничестве с коллегами-парламентариями из Центральной Азии.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    #Сенат #Съезд лидеров мировых религий #Волонтёрство
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