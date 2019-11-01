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Свыше 500 школьников принимает участие в STEM-олимпиаде в Нур-Султане

1 Ноября 2019 09:26
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Свыше 500 школьников принимает участие в STEM-олимпиаде в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В стенах Назарбаев Университета проходит первая республиканская олимпиада «STEM - инновации в образовании». Участие в ней принимают 140 команд, сообщает Елорда Инфо со ссылкой на Telegram-канал Малики Бектуровой.

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Как отметила заместитель акима города, сегодня STEM (science, technology, engineering and mathematics) является одним из основных трендов в мировом образовании.

«1-2 ноября Астана Innovations проводит первую республиканскую олимпиаду «STEM - инновации в образовании». Команды из Алматы, ВКО, Павлодарской, Карагандинской областей будут бороться за призы - 3Д принтер, наборы робототехники, ноутбуки, лазербот, Windows Mixed reality шлем, а также путевки в летний лагерь», - сообщила М. Бектурова.

Всего в олимпиаде в составе 140 команд принимает участие более 500 школьников со всего Казахстана.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Образование,
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