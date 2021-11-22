Свыше 500 рекомендаций выработано за годы проведения Гражданского форума

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 500 рекомендаций выработано за годы проведения Гражданского форума. Об этом заявила министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вижу, что здесь также присутствуют заслуженные ветераны гражданского сектора, которые хорошо помнят 2003 год, когда впервые было принято решение о создании этой площадки. С тех пор форум проводится регулярно, и с каждым разом все эффективнее решает самые актуальные вопросы развития неправительственного сектора и социальной сферы в целом. Более того, за все эти годы на площадках Гражданского форума были выработаны более 500 рекомендации, которые были взяты на практическую реализацию государственными органами. Благодаря этому, сегодня мы имеем одну из самую продвинутую законодательную и методическую базу в сфере неправительственного сектора на всем пространстве СНГ», - сказала Аида Балаева, выступая на открытии десятого юбилейного Гражданского форума Казахстана.

По ее мнению, уже в предстоящие 5 дней «мы станем свидетелями большого, кропотливого и совместного труда всех заинтересованных сторон, который откроет новую страницу в летописи становления современного Казахстана».

«Уверена, что участники форума выполнят возложенную на них ответственную миссию и заложат очередной гранит в фундамент партнёрства между властью, бизнесом и гражданским обществом. Ибо изменить ситуацию в стране к лучшему может только совместная работа граждан – независимо от того, работают они в НПО, бизнесе или государственных органах. Еще раз хочу всех нас поздравить с открытием работы форума и пожелать его участникам креативного диалога и эффективных результатов», - заключила А. Балаева.



